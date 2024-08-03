مصلحة الليطاني: عودة التغذية إلى مشروع ري صيدا- جزين بعد صيانة منظومة الموزع الرئيسي

أعلنت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​"، أنّ "عطفًا على بيانها السّابق بتاريخ 22/7/2024، المتعلّق بالعطل على مشروع ري صيدا- جزين، فإنّ فرق الصّيانة في المصلحة قد أنجزت صيانة منظومة الموزّع الرّئيسي في منشأة كاسر الضغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس، وأنهت التّجارب كافّة على تنظيم عمليّة توزيع مياه الري في البركة الرّئيسيّة، وبالتّالي أُعيدت التّغذية بمياه الرّي على الأقسام كافّة في مشروع ري صيدا- جزين بتاريخ 3/8/2024، على أن تصل مياه الرّي تباعًا إلى المشتركين كافّة ضمن السّاعات الـ48 المقبلة؛ تحت إشراف العاملين في دائرة ري لبعا".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "أشغال الصيانة على المشروع تستغرق وقتًا، نظرًا لقدم المنشآت وعدم توفّر قطع الغيار، ممّا يوجب تصنيع القطع والمعدّات كافّة".