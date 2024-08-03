وليد جنبلاط من الضاحية الجنوبية: نحن واحد من الجنوب إلى الجبل إلى الضاحية إلى كل مكان

أشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، خلال مراسم التعزية التي يقيمها "حزب الله" للقائد العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، الى أننا "هنا لنتضامن مع كل الذين يقاتلون اسرائيل ويتصدون للتعدي الاسرائيلي في لبنان او غزة او الضفة او في أي مكان".
وشدد جنلاط، على أننا "نحن واحد من الجنوب إلى الجبل إلى الضاحية إلى كل مكان".
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