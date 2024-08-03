بوحبيب لنظيره المصري: دور مصر محوري لتغليب الحلول الدبلوماسية بدل المغامرات العسكرية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ "وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره ال​مصر​ي بدر عبد العاطي، الّذي عبّر عن قلق مصر من التّصعيد الخطير في المنطقة، مؤكّدًا على جهود مصر لمنع التّصعيد، ولدرء شبح الحرب الشّاملة، كما شدّد على دعم مصر ل​لبنان​ وشعبه".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بدوره، شكر بوحبيب نظيره المصري لوقوف مصر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصّعبة، مشيرًا إلى أنّ دور مصر محوري لتغليب الحلول الدّبلوماسيّة، بدلًا عن المغامرات العسكريّة الّتي ستؤدّي حتمًا إلى حرب شاملة".