أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنّ "وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، الّذي عبّر عن قلق مصر من التّصعيد الخطير في المنطقة، مؤكّدًا على جهود مصر لمنع التّصعيد، ولدرء شبح الحرب الشّاملة، كما شدّد على دعم مصر للبنان وشعبه".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بدوره، شكر بوحبيب نظيره المصري لوقوف مصر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصّعبة، مشيرًا إلى أنّ دور مصر محوري لتغليب الحلول الدّبلوماسيّة، بدلًا عن المغامرات العسكريّة الّتي ستؤدّي حتمًا إلى حرب شاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب لنظيره المصري: دور مصر محوري لتغليب الحلول الدبلوماسية بدل المغامرات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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