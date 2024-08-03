أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانياً والجمعيات الأهلية في تمام الساعة ٢٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٨/٠٣ حريقاً شب في أعشاب وأشجار مثمرة وجرار زراعي وسيارة في الناقورة -صور، إثر القصف الإسرائيلي على البلدة.

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق أعشاب وأشجار وجرار زراعي وسيارة إثر القصف الإسرائيلي في الناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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