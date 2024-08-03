أزاح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجمع القدّيسين في روما الكاردينال مارشيليو سيميرارو، السّتار عن تمثال مؤسّسي الرّهبانيّات المارونيّة، الّذي أُقيم عند مدخل دير مارت مورا في إهدن، حيث تأسّست الرّهبانّيات بطلب من البطريرك الطّوباوي اسطفان الدويهي، وذلك بحضور رئيس "حركة الاستقلال" النّائب ميشال معوض، وعدد من المطارنة الموارنة والرّؤساء العامّين للرّهبانيّات وحشد من الأهالي.
يُشار إلى أنّ التّمثال هو تقدمة من المغترب الزغرتاوي جوزاف الحلبي، ونحته الفنّان نايف علوان. ويأتي هذا الاحتفال من ضمن برنامج نشاطات الرّعيّة في إهدن، لتطويب البطريرك الدويهي.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي وسيميرارو أزاحا الستار عن تمثال مؤسسي الرهبانيات المارونية في إهدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.