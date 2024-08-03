سلاح الجو الأردني يحلق في كافة أنحاء البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - تحليق مكثفة لسلاح الجو الأردني في كافة أنحاء الدولة، حسب مصادر أردنية .

وسط حالة من التوتر تسود الشرق الأوسط، بسبب الرد الإيراني على إسرائيل بعد اغتيال اسماعيل هنية .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق جنوب لبنان

كما أفادت وسائل لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ، يحلق فوق القطاع الغربي لجنوب لبنان، على علو منخفض .

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو

في وقت سابق اليوم، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو،وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات .

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن المملكة ترفض وتستنكر جميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأعرب القضاة، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية،عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.