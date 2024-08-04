أحمد موسى: "التعليم" تصدر بيانا رسميا غدا للكشف عن الموعد النهائي لإعلان النتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بخصوص موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، منوهًا بأن وزارة التربية والتعليم سوف تصدر بيانا رسميا غدًا الأحد للكشف عن الموعد النهائي لإعلان النتيجة.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "انتظروا بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المهم للغاية والذي سوف يصدر غدا الأحد لتحديد الموعد الدقيق لظهور نتيجة الثانوية العامة".

وأكد أن الوزارة سوف تعمل على تحديد الموعد النهائي والرسمي لإظهار النتائج والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح والمراجعة والرصد وجمع الدرجات لامتحانات الثانوية العامة، وإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في مختلف الشعب الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مؤشرات نسب النجاح في عدد من المواد الدراسية للثانوية العامة، مؤكدة أن عمليات الرصد والمراجعة النهائية جارية تمهيدا لإعلان النتيجة بالشكل الكامل وبما يحفظ حقوق الطلاب ونجاحهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الدائم على إطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كل ما يخص العملية التعليمية ونتائج الاختبارات وإجراءات إعلان النتائج، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص والصرامة والدقة في تقدير الدرجات.