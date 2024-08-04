"مرضيش يغششه".. طالب إعدادى يطعن مُدرسه بعد امتحانات الدور الثاني بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

طعن طالب في المرحلة الإعدادية، مُدرسه بسلاح أبيض، عقب الانتهاء من أداء أحد امتحانات الشهادة الإعدادية "دور ثاني"، انتقاما منه لعدم سماحه له بالغش.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد برود بلاغ من "ناجي فتحي" مُعلم مادة العلوم، ضد طالب يُدعى "رمضان.ح" إثر طعنه له بسلاح أبيض عقب أداء أحد امتحانات الشهادة الإعدادية "دور ثاني"، وأصيب في الكتف مباشرة وتقرر نقله إلى استقبال مستشفى منوف العام وعمل تقرير طبي.

من جانبه، أكد شقيق المُدرس أن سبب طعن الطالب، لشقيقه المدرس هو رفض الأخير السماح بالغش داخل اللجنة، فانتظره خارج المدرسة وباغته بطعنة في الكتف ولاذ بالفرار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.