كواليس انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد ظهور النتيجة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الكنترول رسميًا من أعمال التصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت المصادر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024، ولم تصدر أي بيانات رسمية من وزارة التربية والتعليم بشأن موعد ظهور النتيجة.

وأشارت المصادر، إلى أنه جار مراجعة نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ أنه سيتم تحديد قوائم الأوائل للإعلان عنها رسميا قبل نتيجة باقي الطلاب.

ونوهت، إلى أنه سيتم تحديد أوائل الثانوية العامة 2024 الشعبتين خلال ساعات وتجهيز القائمة النهائية قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤشرات النجاح في 9 مواد، وهم مواد: "الكمياء، والجغرافيا، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، وعلم النفس والاجتماع، والأحياء".

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في مواد: "الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والرياضيات البحتة، والتطبيقية"؛ خلال الساعات المقبلة.

لمزيد من التفاصيل حول مؤشرات نسب النجاح وإعلان نسب نجاح المواد المتبقية وتفاصيل نتيجة الثانوية العامة.. شاهد الفيديو التالي: