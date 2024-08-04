إعلام عبري: 12 شركة طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم السبت، إن 12 شركة طيران من بينها "يونايتد إيرلاينز" البريطانية، و"لوفتهانزا" الألمانية، و"أيبيريا" الإسبانية، والخطوط الجوية النمساوية والإيطالية والبلجيكية تلغي رحلات إلى إسرائيل.

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن شركة الطيران اليونانية "إيجيان" ألغت كل رحلاتها إلى إسرائيل في ظل التوترات الأخيرة وتوقع رد من إيران.

وكانت معاريف، ذكرت أن تايلاند أوقفت مؤقتا إرسال آلاف العمال إلى إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الجمعة، عن المتحدث باسم خطوط لوت الجوية البولندية قوله إن "شركة الطيران ألغت 8 رحلات إلى لبنان وإسرائيل بعد تحليل الوضع الأمني في المنطقة.

وتتجنب شركات طيران المجالين الجويين الإيراني واللبناني وتلغي رحلات إلى إسرائيل ولبنان مع تنامي المخاوف من احتمال اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بعد اغتيال قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية هذا الأسبوع.