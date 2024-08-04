الخارجية: معاناة الفلسطينيين لأكثر من تسعة أشهر سبب التوتر الذي يشهده المنطقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن الأحداث المؤلمة التي عاشها الشعب الفلسطيني لأكثر من تسعة أشهر هي نقطة البداية للتوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وخلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب" على القناة "القاهرة الإخبارية"، لفت أبوزيد إلى أن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا على استمرار معاناة الفلسطينيين وضرورة البحث عن حلول فورية.

وأكد متحدث الخارجية إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعجز المجتمع الدولي عن إحلال السلام ووقف إطلاق النار، هي مظاهر أساسية للأزمة التي تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.

وأكمل السفير حديثه قائلًا: "مصر لا تألو جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن، وتعمل على مدار الساعة للوصول إلى تسوية تحقق الأمن والاستقرار".

وأوضح أن هذه الاتصالات شملت نقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية وشخصيات دبلوماسية عالية المستوى كوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بالإضافة إلى مباحثات مع وزير الخارجية اللبناني ووزير خارجية إيران.