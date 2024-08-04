بينهم طلاب أجانب.. ننشر أسماء ضحايا حريق فندق جامعة جنوب الوادي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

حصل "الخليج 365" على قائمة بأسماء مصابي الحريق الذي نشب اليوم السبت، داخل فندق جامعة جنوب الوادي، بسبب ماس كهربائي.

وكان الحريق أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم طلاب طب أجانب، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين بعد الفحص أن المصابين السبعة هم موظفين وطلاب حسن عبدالهادي ، يبلغ من العمر 38 عامًا، ومراد عبدالرازق، يبلغ من العمر 20 عامًا، اختناق، وسعاد محمد على 45 سنة، مرافقة لطالبة، وآلاء أبو بكر عبد العال، 18 عامًا، أولى طب أسنان، وشذى الحمد رشوان، 18 سنة، أولى طب أسنان، ونصورة محمد حماد، 22 سنة، طب اسنان /الجنسية سودانية، وطراد عبد الرازق العتيبى 20 سنة، أولى طب أسنان، سعودي الجنسية، وجميعهم أصيبوا باختناقات ويتلقون الرعاية الكاملة داخل المستشفى.

يذكر أن اللواء محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بالواقعة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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