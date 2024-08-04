وزارة الخارجية الأردنية طلبت من مواطنيها مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

أعلن النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أنّ "في ضوء التطوّرات الّتي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين، تهيب وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين بالمواطنين عدم السّفر إلى الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّقيقة في الوقت الرّاهن، كما وتطلب من المواطنين الأردنيّين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللّبنانيّة بأقرب وقت ممكن".

وأكّد في بيان، أنّ "هذه التّوصية تأتي من منطلق التحوّط لأيّ تطوّرات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين"، مجدّدًا دعوته للمواطنين الأردنيّين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتّعليمات الصّادرة عن الجهات اللّبنانيّة المختصّة، وإلى التّسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسّفارة الأردنية في بيروت من خلال الرّابط التّالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form… والتّواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار السّاعة، عبر الأرقام التّالية: الخطّ السّاخن للسّفارة الأردنيّة في بيروت: 0096181699837، وحدة مركز العمليّات في الوزارة: 00962799562903، 00962799562471، 00962799562193؛ أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليّات: [email protected]".