ولفتت القسام، الى أن "هروب العدو من ميادين المواجهة المباشرة إلى تكثيف القصف الجوي والاغتيالات بالضفة الغربية ستكون نتائجه وبالًا عليه"، معلنةً أننا "نزف 4 من مجاهديها ارتقوا شهداء إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات العدو الصهيوني على سيارتهم في طولكرم".
أعلنت كتائب "القسام"، عن "مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار وتصفية أحد الصهاينة في مدينة قلقيلية بتاريخ الثاني والعشرين من جزيران الماضي"، مؤكدةً أن "الاغتيالات لن تزيد مقاومتنا ومجاهدينا إلا إصرارا وعزيمة على المزيد من الفعل المقاوم في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار ومقتل إسرائيلي بمدينة قلقيلية في حزيران الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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