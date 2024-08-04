أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أنّ "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ​جوزيب بوريل​، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة آخر تطوّرات الأوضاع في ​قطاع غزة​ والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، ومستجدّات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع؛ والتوتّرات المستمرّة في منطقة ​الشرق الأوسط​".

كانت هذه تفاصيل خبر بن عبد الرحمن بحث مع بوريل بالتوترات في الشرق الأوسط والوساطة المشتركة لإنهاء حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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