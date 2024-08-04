أوستن لغالانت: التصعيد ليس حتميًا ونتخذ إجراءات إضافية لدعم الدفاع عن إسرائيل

لفت وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​، إلى "أنّني تحدّثت بالأمس مع وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، حول التّهديدات الّتي تشكّلها إيران و"حزب الله" والجماعات المسلّحة الأخرى الّتي تدعمها إيران".

ولفت في تصريح، إلى "أنّني أبلغت الوزير بأنّنا نتّخذ إجراءات إضافيّة لدعم الدّفاع عن إسرائيل، بما في ذلك التّحرّكات العديدة المقبلة لوضعيّة القوّة. وشدّدت أيضًا على أنّ المزيد من التّصعيد ليس أمرًا حتميًّا، وأنّ جميع الجهات ستستفيد من التهدئة، بما في ذلك من خلال استكمال وقف إطلاق النّار في غزة واتفاق إطلاق سراح الأسرى".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس، أنّ "أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوّات الأميركيّة في منطقة الشرق الأوسط"، لافتةً الى أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي أن التّصعيد ليس حتميًّا".