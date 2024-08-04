وزيرا خارجية فرنسا وأميركا دعيا الى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، الى "أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، أن "الوزيرين يتشاركان القلق في مواجهة تصاعد التوترات في المنطقة، وأنهما اتفقا على مواصلة دعوة كل الأطراف الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تفادي أي تصعيد إقليمي قد تكون له تداعيات مدمّرة على دول المنطقة".

وأكد سيجورنيه وبلينكن، على "مواصلة بذل الجهود المشتركة" للتوصل الى وقف "مستدام" لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد حرباً متواصلة ومدمّرة منذ نحو عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.