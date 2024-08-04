الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني تجاوز خطوط إيران الحمر والجمهورية الإسلامية سترد بشكل حازم

اكد القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني أن "الكيان الصهيوني تجاوز خطوط إيران الحمر والجمهورية الإسلامية سترد بشكل حازم".

وأمس، أكّد كني، أنّ "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد إسماعيل هنية، عرّض السلام والأمن الإقليميين للخطر".

وفي اتصالٍ هاتفي مع منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شدّد باقري كني على أنّ من "حق إيران الطبيعي والمشروع أن تُعاقب العصابة الصهيونية المجرمة".

كما استنكر عدم إدانة بعض الدول الأوروبية لعملية اغتيال الشهيد هنية، تماشياً مع الموقف الأميركي، مشيراً إلى أنّ صمت هذه الدول "سيشجع الكيان الصهيوني على مواصلة اعتداءاته".

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.