32 شخصا قتلوا في هجوم حركة الشباب

قالت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في شرق أفريقيا عبر إذاعتها إن مقاتليها نفذوا هجومًا على فندق على الشاطئ في العاصمة مقديشو، وذكرت الشرطة في الصومال، إن 32 شخصًا قتلوا وأصيب 63 آخرون في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد عبد الفتاح عدنان حسن للصحفيين إن جنديا قتل في الهجوم وأن الباقين من المدنيين. وأضاف أن جنديا آخر أصيب أيضًا في الهجوم. وذكر شهود عيان أن انفجارًا أعقبه إطلاق نار.

سترة ناسفة

وقال شاهد عيان يدعى محمد معلم لإحدى الوكالات إنه رأى مهاجمًا يرتدي سترة ناسفة قبل لحظات من قيام الرجل «بتفجير نفسه بجوار الفندق المطل على الشاطئ». و إن بعض أصدقائه الذين كانوا معه في الفندق قتلوا وأصيب آخرون.

وقال شاهد آخر يدعى عبد السلام آدم إنه «شاهد العديد من الأشخاص ممددين على الأرض» وساعد في نقل بعض الجرحى إلى المستشفى.

منطقة شعبية

وشاطئ ليدو يعد منطقة شعبية في مقديشو، يعج بالناس فحيث يستمتع الصوماليون بالعطلة، وكانت منطقة شاطئ ليدو هدفًا في الماضي لمسلحين متحالفين مع حركة الشباب. وأسفر الهجوم الأخير العام الماضي عن مقتل تسعة أشخاص.

وفي هجوم منفصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن اصطدمت سيارة ركاب بقنبلة على جانب الطريق على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلًا) من العاصمة.