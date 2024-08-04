القسام تعلن مسؤوليتها عن تصفية الصهيوني أمنون مختار في بيتح تكفا المُحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار وتصفية الصهيوني أمنون مختار، من سكان مدينة "بيتح تكفا" المُحتلة، التي نفذها الشهيدان القساميان جمال أبو هنية وعلي أبو بكر في مدينة قلقيلية بتاريخ 2024/06/22م."

خطر اضافي في غزة بعد انتشار التهاب الكبد الوبائي خاصة بين الأطفال

في وقت سابق، أفادت وكالة ‎الأونروا بوجود ما يقرب من 40 ألف حالة في ملاجئها وعياداتها، مقارنة بـ 85 حالة فقط في نفس الفترة قبل الحرب. هذا ارتفاع مخيف.

وأضافت الوكالة انهار نظام إدارة النفايات في غزة مع تراكم أكوام القمامة تحت حرارة الصيف الحارقة.

وأشارت الوكالة الي تتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع بينما ينتظر الناس في طوابير لساعات طويلة لاستخدام المراحيض.

كل هذا مجتمعًا يشكل وصفة خطيرة لانتشار الأمراض والوصول إلى المياه النظيفة ولوازم النظافة يُعتبر أولوية أخرى في غزة.

ونادشت الوكالة بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لاستعادة أنظمة إدارة النفايات ومياه الصرف الصحي، وتوفير لوازم النظافة الأساسية، والسيطرة على انتشار الأمراض.

