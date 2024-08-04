ملخص عمليات حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - نفّذت المقاومة الإسلامية “ حزب الله” عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 03-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
عمليات حزب الله يوم السبت:
1- الساعة 11:45 استهداف موقع العاصي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- استهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب.
3- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.
4- الساعة 16:10 استهداف موقع حدب يارون بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
5- استهداف مبانٍ في مستوطنة شلومي بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة طيرحرفا.
6- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 17:00 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
8- الساعة 18:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.