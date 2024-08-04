ملخص عمليات حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - نفّذت المقاومة الإسلامية “ حزب الله” عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 03-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

عمليات حزب الله يوم السبت:

1- الساعة 11:45 استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- استهداف ‏مبنًى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة ‏ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيتا الشعب.

3- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.

4- الساعة 16:10 استهداف موقع حدب يارون بالقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

5- استهداف مبانٍ في مستوطنة ‏شلومي بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة طيرحرفا.

6- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 17:00 استهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 18:45 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.