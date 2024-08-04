50 صاروخ يهز كريات شمونة.. وحزب الله: الرد لم يأتي بعد

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله، مقر كتيبة السهل في بيت هيلل شرق كريات شمونا، بـ 50 صاروخ تم اعتراض 17 فقط منهم، مؤكدا أنه ليس ضمن الرد على اغتيال فؤاد شكر، بل انتقاما لاغتيال عنصر تابع للمقاومة اللبنانية بالأمس، حسب المقاومة الإسلامية.

وانطلقت الصفارات بمناطق واسعة، سببه تفعيل منظومات الإنذار المبكر بأعلى درجة حساسية ممكنة بعد حالة التأهب وترقب الرد الإيراني المنتظر.

هجوم صاروخي كبير

وكانت أفادت مصادر تابعة لحزب الله، بأن شمال الكيان يتعرض لهجوم صاروخي كبير، وحوالي أكثر من 50 صاروخ أطلقوا باتجاه الشمال أصبع الجليل.

وقالت وسائل لبنانية، إن صلية صاروخية كبيرة أطلقت باتجاه أصبع الجليل، وأصوات انفجارات داخل الأراضي المحتلة، وتعفيل للمنصات الاعتراضية .

وأضافت، أن صافرات الإنذار تدوي في 15 مستعمرة في أصبع الجليل والجليل الأعلى، و حتى شمال الجولان المحتل بعد إطلاق صلية صاروخية كبيرة باتجاه الأراضي المحتلة .