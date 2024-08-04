قتيل في انهيار جسر جراء سيول جازان بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - مقتل شخص وأصيب آخرون بعدما انهار جزء من جسر في منطقة جازان بجنوب غرب السعودية إثر سيول غزيرة، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأعلنت قناة “الإخبارية” وقوع “حالة وفاة وعدد من الإصابات نتيجة انهيار جزء من الجسر الرابط بين محافظة أبو عريش ومحافظة صبيا في جازان” على بعد 1,100 كلم جنوب غرب الرياض.

انهيار أجزاء من الجسر

وأوردت القناة الحكومية مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر انهيار أجزاء من الجسر، وإطباقها على سيارة من اثنتين تواجدتا في المكان. كما تظهر مياه السيول المتدفقة وهي تحيط بقواعد الجسر من كافة الاتجاهات.

وأوضحت القناة أن المركز الوطني لسلامة النقل بدأ “التحقيق اللازم” في ملابسات انهيار جزء من الجسر، الذي يشهد عادة حركة مرورية كثيفة لكونه يربط جنوب منطقة جازان بشمالها.

وذكرت صحيفة “عكاظ” أنّ الضحية فتاة صغيرة دون أنّ تحدّد عمرها.

المركز الوطني للأرصاد في السعودية

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية حذّر من استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في منطقة جازان. وتشهد المنطقة منذ مساء الأربعاء أمطاراً غزيرة وارتفاعاً لمنسوب المياه في الشوارع وصواعق رعدية أدت إلى انقطاع الكهرباء في بعض الأحياء، بحسب “عكاظ”.

وعلى عكس حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض ومدن أخرى صيفاً، تشهد الأجزاء الجنوبية من المملكة أجواء باردة وتساقطاً للأمطار باستمرار.

ويرجع ذلك لتعرض المنطقة صيفا لرياح موسمية عالية الرطوبة محملة بالغيوم الركامية الرعدية والأمطار الغزيرة.