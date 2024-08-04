عمرو أديب مشيدًا بالمنتخب الأوليمبي: "اللي مراحش مع الفريق بيعض في البلاط"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، قائلا: "ناس كتير بتعض في البلاط.. عشان مدخلتش وبقت جزء من التاريخ".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منتخب مصر الأوليمبي حقق إنجازا تاريخيا في أولمبياد باريس 2024، مضيفا: "في ناس بيعضوا في البلاط".

وأضاف: "إيه الروح الحلوة دي، إيه العظمة دي، إيه الحماس ده، إيه الفرقة اللي واقفة على رجليها دي، النهارده اللي مراحش مع المنتخب المصري بيعض في البلاط".

وتابع أديب: "لاعيبة عتاولة وتقال ومسؤولين، بياكلوا النجيلة في الأرض، لازم أحييهم، ولازم كلنا واقف وراهم، إن شاء الله يوم الإثنين اللي جاي، يفوزوا على فرنسا ويوصلوا إلى النهائي".

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد تحرك اليوم إلى مدينة ليون بواسطة القطار في رحلة استغرقت 4 ساعات، استعدادًا لمواجهة فرنسا في دور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر أن تُقام المباراة في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل.