"هعلقك مكان المروحة".. ننشر تفاصيل اعتداء طالب إعدادية على معلمه بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الصدمة على أهالي قرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب اعتداء طالب لفظيًا على معلم يراقب على امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة عبد الناصر قابيل "الدور الثاني"، ثم اعتدائه على المدرس بتسديد طعنة نافذة بالكتف.

مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية كشف لـ"الخليج 365"، أن المعلم المُعتدى عليه يُدعى "ناجي فتحي" مدرس لمادة العلوم، وانتدب للمراقبة على امتحانات الشهادة الإعدادية "دور ثاني"، ورفض السماح بالغش، ما دفع طالب يُدعى "رمضان.ح.أ" 16 عامًا بالاعتداء عليه لفظيًا قائلاً: "مش عايز تخلينا نغش هعلقك في جنش المروحة"، وصُدم المدرس من رد الطالب، مؤكدًا له أن ضميره لا يسمح بالغش، مما دفع الطالب لمباغتة المدرس أثناء جلوسه بغرفة المعمل وسحب سكينًا بمقبض أحمر اللون وطعن المدرس في الكتف.

ونقل المدرس إثر نزيف إلى مستشفى منوف العام، وعمل تقرير طبي ومحضر بقسم الشرطة.

اقرأ أيضًا:

"مرضيش يغششه".. طالب إعدادى يطعن مُدرسه بعد امتحانات الدور الثاني بالمنوفية