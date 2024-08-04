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القسام تتبنى عملية تصفية "أمنون مختار" في يونيو الماضي وتعلن استشهاد منفذيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، مساء السبت، إن هروب الاحتلال من المواجهة المباشرة ولجوئه للقصف الجوي واغتيال المقاومين بالضفة ستكون نتائجه وبالا عليه.

وأعلنت القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار وتصفية "الصهيوني أمنون مختار من سكان بيتح تكفا المحتلة بالضفة"، موضحة أن العملية نفذها الشهيدان القساميان جمال أبو هنية وعلي أبو بكر في مدينة قلقيلية يوم 22 يونيو.

ونعت القسام الشهداء القساميين هيثم بليدي وجمال أبو هنية وعلي أبو بكر وأحمد محاجنة من الضفة الغربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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