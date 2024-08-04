عمرو أديب: العالم كله يتنمر على اللاعبة الجزائرية إيمان خليف حتى إيلون ماسك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حملة التنمر والهجوم الشديد الذي تعرضت له لاعبة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، عقب مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، مشيرًا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعم الملاكمة بعد تعرضها للتنمر.

وفي برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، أكد أديب أن حملة التنمر والهجوم الشديد الذي تعرضت له اللاعبة لن يفت في عضدها ولن يؤثر على عزيمتها، وأن الجميع يدعمونها ويقدرون مسيرتها الرياضية ومكانتها كواحدة من البطلات الرائعات في رياضة الملاكمة.

كما أوضح أديب حقيقة الجدل المثار حول جنس وهوية اللاعبة، حيث نفى الشائعات المتداولة بأنها رجل تحول جنسياً إلى امرأة، مؤكداً أنها أنثى منذ الولادة وقد أثبتت الوثائق الرسمية ذلك.

وأدان أديب حملات التنمر والكراهية الموجهة للاعبة الجزائرية، وأعرب عن تضامنه وتعاطفه معها، داعياً الجميع إلى الوقوف بجانبها ودعمها في محنتها الحالية.

وأضاف أديب قائلًا: "العالم كله يتنمر على اللاعبة الجزائرية حتى أن إيلون ماسك كتب تويته شاهدها 80 مليون شخص على مستوى العالم".

ولفت أديب إلى أن الرياضة تحتمل الربح والخسارة والانتصار والهزيمة، ولكن الأخلاق والاحترام لا يتجزآن عن مفهوم الروح الرياضية التي تسمو فوق أي اعتبارات عنصرية أو تمييزية.