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خلال اتصال حاد.. نتنياهو رفض ادعاء بايدن بأن اغتيال هنية سيعطل التوصل لاتفاق

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مساء السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفى في اتصاله الأخير الحاد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون إسرائيل عقبة أمام الاتفاق.
وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو رفض ادعاء بايدن أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران سيعطل التوصل لاتفاق.
فيما أكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة، ان الولايات المتحدة عازمة على مواصلة الضغط في ما يتعلق بصفقة الأسرى، موضحين أن خلافات الأمريكيين والإسرائيليين بشأن أحدث مسودة اقتراح حلت الأسبوع الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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