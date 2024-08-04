خلال اتصال حاد.. نتنياهو رفض ادعاء بايدن بأن اغتيال هنية سيعطل التوصل لاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مساء السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفى في اتصاله الأخير الحاد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تكون إسرائيل عقبة أمام الاتفاق.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو رفض ادعاء بايدن أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران سيعطل التوصل لاتفاق.

فيما أكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة، ان الولايات المتحدة عازمة على مواصلة الضغط في ما يتعلق بصفقة الأسرى، موضحين أن خلافات الأمريكيين والإسرائيليين بشأن أحدث مسودة اقتراح حلت الأسبوع الماضي.