البث العبرية: تخوفات إسرائيلية من محاولات إيرانية لاستهداف مواطنينا بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الأحد، إن هناك تخوفات في إسرائيل من محاولات إيرانية لاستهداف مواطنيها في الخارج ومواقع بإسرائيل.

وكشفت البث العبرية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهت ممثليات إسرائيل في الخارج للتحلي بمزيد من اليقظة والحذر.

وأعلنت هيئة البث العبرية، السبت، فرض حالة التأهب القصوى تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

وذكرت البث الإسرائيلية، أن التقديرات تشير إلى أنه ستكون هناك محاولة لضرب أهداف عسكرية وسط إسرائيل.

وأوضحت أن الموقف في إسرائيل هو الرد لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة.

وقال مستشار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إيرج مسجدي إن "دماء شهداء المقاومة الطاهرة ستبقى إلى الأبد وستنتقم الجمهورية الإسلامية لهذه الدماء من العدو الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسجدي، "شارك في مراسم تشييع الشهيد ميلاد بيدي، المستشار الإيراني في لبنان".

وأشار مسجدي إلى "أن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة ستبقى خالدة وستنتقم الجمهورية الإسلامية لهذه الدماء من العدو الصهيوني".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت عن مقتل مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.