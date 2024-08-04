عمرو أديب عن حادث وفاة 4 منتجين: الوسط الفني المصري يعيش حالة صدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على وفاة المنتجين الفنيين بشركة سينرجي؛ حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي، والذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، قدم الإعلامي عمرو أديب تعازيه لأسر المنتجين الفنيين، واصفاً الحادث بأنه فاجعة أصابت الوسط الفني والجمهور المصري بأكمله، معقبًا: "الوسط الفني المصري يعيش حالة صدمة برحيل هؤلاء الفنانين الذين قدموا إسهامات رائدة ومسيرة حافلة بالأعمال الفنية المميزة والمشاهد الرائعة التي أثرت السينما والدراما، مفيش حد اشتغل في الوسط الفني خلال العشر سنوات الماضية ولم يتعامل معهم".

ووصف مقدم "الحكاية" الحادث بأنه صادم ومفجع، متابعًا: "إحنا متعودين كل صيف في حادثة من هذا النوع حادثة فظيعة تعمل صدمة للناس، تعاملت معهم شخصياً وعرفتهم عن قرب، ووجدت فيهم مثالا للاحترام والتألق والإبداع".

ودعا أديب الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الجهود للوقوف على أسباب وتفاصيل هذا الحادث الأليم، معقبًا: "الحوادث في مصر نهائية، يعني اللي بيعمل قليل اللي بيكمل".