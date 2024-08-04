زيلينسكي: أوكرانيا أجلت 30 من مواطنيها من لبنان بسبب تفاقم الأوضاع في المنطقة

أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الى أن "السلطات الأوكرانية أجلت 30 من مواطنيها من لبنان بسبب تفاقم الأوضاع في المنطقة"، مؤكداً أنهم "الآن آمنون".
وسبق أن أوصت وزارات خارجية عدة دول رعاياها بمغادرة لبنان بشكل عاجل أو الامتناع عن السفر إلى هذا لبنان.
وفي وقت سابق من اليوم، حثّت السفارة الأميركية في لبنان الأميركيين إلى "حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم لمغادرة البلاد"، لافتةً الى أن "العديد من شركات الطيران قامت بتعليق أو إلغاء رحلاتها، والعديد من الرحلات بيعت بالكامل؛ ومع ذلك، تظل خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان متاحة".
وأكد السفارة، أننا "نشجع أولئك الذين يرغبون في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع المسار الذي اختاروه أولاً".
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