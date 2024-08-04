القيادة المركزية الأميركية: دمرنا صاروخًا وقاذفة صواريخ للحوثيين في اليمن

أعلنت "​القيادة المركزية الأميركية​"، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير صاروخ للحوثيّين المدعومين من إيران، ومنصّة قاذفة للصّواريخ، في منطقة يسيطر عليها الحوثيّون في ​اليمن​".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تَقرّر أنّ هذه الأسلحة تشكّل تهديدًا وشيكًا لقوّات الولايات المتّحدة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة أكثر أمانًا وأمنًا".

وكانت قد ذكرت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة في وقت سابق اليوم، أنّ سفينة شحن أبلغت عن انفجار صغير شرقي ميناء عدن اليمني. وأفادت في بيان ثان، بأنّ السّلطات تحقّق في واقعة ثانية على بُعد 125 ميلًا بحريًّا شرقي عدن، حيث أُصيبت سفينة بمقذوف ناري، ممّا أدّى إلى اندلاع حريق على ما يبدو.