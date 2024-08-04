أعلنت "​الخطوط الجوية القطرية​"، إلى أنّ "بالإشارة إلى ما يتمّ تداوله عبر مواقع التّواصل الاجتماعي حول إلغاء رحلاتنا إلى عمّان وبيروت وبغداد، نؤكّد أنّ هذه الأخبار غير صحيحة"، مشيرةً إلى أنّ "بعض الرّحلات قد تمّ إعادة جدولتها، لذلك تطلب من المسافرين التحقّق من جداول الرّحلات عبر الموقع الإلكتروني: http://qatarairways.com".

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية القطرية نفت إلغاء رحلاتها إلى عمّان وبيروت وبغداد: أُعيد جدولة بعضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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