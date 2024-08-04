"نيويورك تايمز": نتانياهو رفض ادعاء بايدن أن اغتيال هنية في إيران سيعطل التوصل لاتفاق

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو نفى في اتصاله الأخير الحاد مع بايدن أن تكون إسرائيل عقبة أمام الاتفاق"، كاشفةً أن "نتانياهو رفض ادعاء بايدن أن اغتيال هنية في إيران سيعطل التوصل لاتفاق".

كذلك نقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين، أننا "عازمين على مواصلة الضغط في ما يتعلق بصفقة الرهائن"، لافتةً الى أن "خلافات الأميركيين والإسرائيليين بشأن أحدث مسودة اقتراح حلت الأسبوع الماضي".

وكانت قد أفادت صحيفة "هآرتس"، أن "الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 محتجين في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة لتبادل الرهائن وإسقاط الحكومة".

في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدن تل أبيب والقدس ورحوبوت (وسط) وكفار سابا (شمال) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل".

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.