هاريس رفضت إجراء مناظرة مع ترامب في 4 أيلول: يحتاج للتوقف عن ممارسة الألاعيب

أعلنت حملة نائبة الرّئيس الأميركي ​كامالا هاريس​، عدم موافقتها على قرار المنافس الجمهوري ​دونالد ترامب​، إجراء مناظرة يوم 4 أيلول المقبل.

وأشارت في بيان، إلى أنّ "ترامب يشعر بالخوف، ويحاول التّراجع عن المناظرة الّتي وافق عليها بالفعل، ويتوجّه مباشرةً إلى شبكة "فوكس نيوز" لإنقاذه"، مؤكّدةً أنّه "بحاجة إلى التوقّف عن ممارسة الألاعيب، والمشاركة في المناظرة الّتي التزم بها بالفعل في 10 أيلول".

ولفتت الحملة إلى أنّ "نائبة الرّئيس ستكون هناك بطريقة أو بأخرى لاغتنام الفرصة للتحدّث إلى الجمهور الوطني في وقت الذّروة، وسنكون سعداء لمناقشة جولات أخرى من المناظرات، بعد تلك التي وافقت عليها الحملتان أصلًا"، مشدّدةً على أنّه "سيّد "في أي وقت وفي أي مكان" لا يجب أن يواجه مشكلةً في ذلك، إلّا إذا كان خائفًا جدًّا من الحضور في يوم العاشر من أيلول".

وكان قد أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرّئاسة الأميركية دونالد ترامب في تصريح له أمس، أنّه اتّفق مع قناة "فوكس نيوز" على إجراء مناظرة مع كاملا هاريس، في الرّابع من أيلول. وأوضح أنّه "إذا كانت كاملا غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة في ذلك التاريخ لأيّ سبب، فقد اتفقت مع "فوكس" على عقد اجتماع كبير مساء الرّابع من أيلول".