القناة 14 الإسرائيلية: نحو 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن "نحو 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى". وكشفت قناة "الجزيرة"، أن "انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان"، لافتةً الى أن "صفارات الإنذار متواصلة في مناطق عدة بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ".

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