إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان نحو إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن نحو 50 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل، ما أدى لانطلاق صافرات الإنذار في شمال الاحتلال.

وأفادت القناة بأن عمليات الاعتراض قد بدأت فورًا بعد تفعيل الإنذارات في عدد من المستوطنات الواقعة في الجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلامية أن الانفجارات الناتجة عن الصواريخ أسفرت عن ردود فعل سريعة من منظومة القبة الحديدية، التي تدخلت لاعتراض الصواريخ وتفادي الأضرار المحتملة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أكد شهود عيان وجود عمليات اعتراض ناجحة أسهمت في تقليل الأضرار التي قد تنجم عن الهجمات.

وأثار هذا التصعيد موجة من القلق في المستوطنات الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات وطلب من السكان التوجه إلى الملاجئ، وتأتي هذه الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشكل ملحوظ، ما يضاعف من المخاوف من تصاعد أوسع في الصراع.