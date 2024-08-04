شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن إغراق غواصة روسية في سيفاستوبول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني، إنه أغرق غواصة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في هجوم على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ألحق الهجوم أيضا أضرارًا بنظام للدفاع الجوي الروسي (إس 400). تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأضافت أن "الغواصة غرقت على الفور"، فيما لم يصدر تعليق فوري من موسكو على هذه المزاعم.

وكانت دشنت الغواصة "روستوف أون دون" التي تعمل بالديزل في عام 2014 ويمكنها إطلاق صواريخ كروز للهجوم البري. هجمات متكررة هذا وألحقت أوكرانيا أضرارًا بأسطول البحر الأسود الروسي بشدة، مع هجمات متكررة على موانئ القرم المحتلة في الأشهر الأخيرة.

وهذا أجبر السفن المتبقية، على الانسحاب إلى موانئ أخرى أبعد في البحر الأسود.

