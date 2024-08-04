حزب الله يقصف لأول مرة ‏مستعمرة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مستعمرة بيت هلل، لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية في لبنان.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.