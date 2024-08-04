حزب الله يقصف لأول مرة ‏مستعمرة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا

ياسر رشاد - القاهرة - قصف حزب الله مستعمرة بيت هلل، لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية في لبنان.‏

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏