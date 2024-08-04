غالانت لـ نتنياهو: لا صفقة في غزة بشروطك المطروحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، تفاصيل اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث الصفقة، وعلق وزير الدفاع يوآف غالانت، خلال الاجتماع قائلا لنتنياهو: "لن يكون هناك صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بالشروط التي طرحتها وأنت تعلم ذلك"، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وذلك بعد عودة الخليج 365 الإسرائيلي المفاوض من القاهرة، دون تقدم يذكر بشأن المفاوضات على وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

كما قالت أن غالانت أخبر نتنياهو أنه لا يوجد سبب أمني يمنع المضي بالاتفاق لوقف النار في غزة.

كذلك، قالت القناة الإسرائيلية أن رئيس الأركان أخبر نتنياهو أنه من الصواب استكمال مفاوضات غزة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ القناة 12 أن مواقف نتنياهو لن تؤدي لتقدم حقيقي بشأن الاتفاق مع حركة حماس.

اغتيال هنية.. وتعطيل الصفقة

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو يرى أن اغتيال هنية سيعجل بإتمام اتفاق غزة عبر زيادة الضغط على حماس

أمام بخصوص المكالمة التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن مع نتنياهو يوم الخميس، قالت القناة 12 أن "بايدن اتهم نتنياهو بالكذب خلال اتصالهما قبل أيام بشأن صفقة غزة".

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن نتنياهو رفض ادعاء بايدن بأن اغتيال هنية سيعطل التوصل لوقف النار بغزة.

كما قالت الصحيفة الأميركية أن نتنياهو نفى باتصاله الحاد مع بايدن وقوف تل أبيب عقبة أمام اتفاق غزة.

التوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان أميركيان أن الرئيس بايدن طالب خلال مكالمة "صارمة" الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقف عن تصعيد التوترات في المنطقة والتحرك فوراً نحو اتفاق بشأن احتجاز الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار وفق موقع "أكسيوس".

فيما قال أحدهم إن بايدن اشتكى لنتنياهو من أن الاثنين تحدثا للتو الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي حول تأمين صفقة الرهائن، لكن نتنياهو بدلاً من ذلك مضى قدماً في الاغتيال في طهران.

وأضاف المسؤول الأميركي أن بايدن أخبر نتنياهو بعد ذلك أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في هزيمة أي هجوم إيراني، ولكن بعد ذلك لا يتوقع المزيد من التصعيد من الجانب الإسرائيلي والتحرك الفوري نحو صفقة الرهائن.

يذكر أن صفقة تبادل الأسرى كانت معلقة منذ مدة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط ضغوط على نتنياهو للموافقة على اتفاق تبادل في أقرب وقت ممكن.

وفي 31 مايو، كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح إسرائيلي لهدنة أخرى، لكن المحادثات منذ ذلك الحين فشلت في تحقيق نتائج.