المكتب الإعلامي في غزة: مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال داخل مستشفى شهداء الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة جديدة داخل مستشفى شهداء الأقصى بقصف خيام النازحين، راح ضحيتها 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له: ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى.

سلسلة من المجازر المستمرة

وأدان المكتب، ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحمل، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها.

وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.