ترامب: الانتخابات الأمريكية ستكون بين مقاتل من أجل البلاد ومرشح مزيف

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قال مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، إن "الانتخابات الأمريكية المقبلة ستكون بين مقاتل من أجل أمريكا وبين مرشح مزيف".

وشدد في كلمته أمام التجمع الانتخابي بولاية جورجيا على أن الحزب الديمقراطي هو عدو للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب" إن منافسته كامالا هاريس فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف الحدود، كما أنها دفعت بتشريعات وقوانين لنزع الحماية والحصانة والتمويل من الشرطة وجعلهم يفقدون حياتهم، متعهدا في الوقت نفسه بزيادة تمويل الشرطة حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد أنه حال فوز هاريس في الانتخابات فسيحدث انهيار اقتصادي في البلاد.