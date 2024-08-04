أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم الاحد متوقعًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة .

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.



وتابع المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.

وذكر، الرياح في البحر الاحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط

وذكر، الرياح في الخليج العربي تكون غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة

ارتفاع الموج

من متر إلى مترين

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

مكة 39 28

المدينة المنورة 40 29

الرياض 43 29

جدة 39 31

الدمام 46 32

أبها 26 16