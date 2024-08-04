تجدد اعمال العنف في بريطانيا احتجاجًا على مقتل 3 فتيات

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت أعمال العنف في شوارع بريطانيا، اليوم الأحد، متسببة بتلف في الممتلكات وإصابة عدد من أفراد الشرطة خلال محاولتهم التصدي للاضطرابات المستمرة منذ 4 أيام في أعقاب مقتل 3 فتيات صغيرات في شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.

وهذه الاحتجاجات هي الأوسع نطاقًا في البلاد منذ 13 عامًا، وفق "رويترز".

واندلعت أعمال شغب شارك فيها مئات المحتجين المناهضين للهجرة في عدة بلدات ومدن خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار سريع لمعلومات زائفة عبر الإنترنت عن أن مهاجرًا يُشتبه في أنه نفذ هجومًا بسكين يوم الاثنين على أطفال خلال حفل راقص في مدينة ساوثبورت.

وتقول الشرطة إن المشتبه به، أكسل روداكوبانا، يبلغ من العمر 17 عامًا ومن مواليد كارديف في ويلز، لكن الاحتجاجات استمرت وتحولت إلى أعمال عنف وشغب، وكانت

مدينة سندرلاند في شمال شرق إنجلترا مسرحًا لأحدث احتجاج مساء الجمعة.

وقالت الشرطة في ليفربول، أمس، إنَّ عددًا من أفرادها أصيبوا في أثناء محاولتهم السيطرة على "اضطراب خطير" في وسط المدينة.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة أيضًا في بريستول وهال وبلفاست التي تقع في أنحاء مختلفة في بريطانيا، إذ نشبت اشتباكات وتبادل محتجون مناهضون للهجرة وآخرون مناهضون للعنصرية الرشق بالطوب والزجاجات

وأصيب الكثير من أفراد الأمن أثناء محاولتهم منع اشتباكات بين مئات المحتجين من الطرفين.

وذكرت الشرطة أن متجرين على الأقل في ليفربول تعرضا للتخريب والسلب.

وقالت السلطات في مدينة هال بشرق إنجلترا، إنها ألقت القبض على 4 محتجين وإن 3 من أفرادها أصيبوا أثناء التعامل مع الاحتجاجات.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اليمين المتطرف" بالتسبب في أعمال العنف، وأعلن مساندته للشرطة في اتخاذ إجراءات صارمة.

وقال مكتب ستارمر إن رئيس الوزراء ناقش موضوع الاضطرابات مع عدد من كبار المسؤولين اليوم السبت.