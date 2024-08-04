تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الاحد موضحًا أن يكون صحوا إلى غام جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



وتابع، المركز،الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س،والخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 00:41 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

وذكر، في بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:29 والمد الثاني عند الساعة 21:25 والجزر الأول عند الساعة 16:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

أبوظبي 41 31 80 40

دبي 40 32 70 35

الشارقة 40 31 80 35

عجمان 38 32 85 40

أم القيوين 39 31 85 40

رأس الخيمة 40 32 70 35

الفجيرة 36 32 85 55

العـين 43 31 70 20

ليوا 45 30 65 25

الرويس 44 29 70 30

السلع 45 31 60 20

دلـمـا 41 34 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 55

أبو موسى 37 32 85 55.

