كوريا الشمالية: بوتين عرض مساعدات لمواجهة أضرار الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إنَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية التي تشهد هطول أمطار غزيرة وفيضانات.

أصبحت العلاقات بين البلدين أكثر تقاربًا، وقدم بوتين هذا العرض في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، سلمها أمس السبت عبر السفارة الروسية في بيونج يانج، وعبرت رسالة الزعيم الروسي عن التعاطف والدعم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن بوتين أبدى استعداده لتقديم الدعم الإنساني الفوري للتعافي من أضرار الفيضانات.

وذكر البيان أن "كيم" شكر روسيا لهذا العرض، لكنه قال إنه بما أن حكومته اتخذت بالفعل إجراءات لأعمال الإغاثة، فإنه سيطلب المساعدة "إذا كانت هناك حاجة للمساعدة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الأمطار الغزيرة، ضربت المناطق الشمالية الغربية من كوريا الشمالية في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى غرق أكثر من 4000 منزل وعزل حوالي 5000 من السكان، وقام كيم بتفقد المناطق المتضررة وأشرف على جهود الإنقاذ.

ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية اقتراحًا منفصلًا قدمته كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، لتوفير إمدادات الإغاثة من أضرار الفيضانات، لكنها أصدرت بيانًا عن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية ينتقد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتولى الشؤون بين الكوريتين، إنها مستعدة لمناقشة الإغاثة من الفيضانات مع الصليب الأحمر في الشمال، وهي مبادرة نادرة في عهد الرئيس، يون سوك يول.

وعززت بيونج يانج وموسكو العلاقات الدبلوماسية والأمنية في الشهور القليلة الماضية، إذ تبادل كيم وبوتين الزيارات، ووقعا على اتفاق "شراكة استراتيجية شاملة" في يونيو.