السلطات الكندية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

نصحت كندا، السبت، مواطنيها بتجنب كافة أنواع السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع المسلح في المنطقة يهدد الأمن.

وقالت الحكومة الكندية في توجيهات للسفر أصدرتها لرفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل إن "الوضع الأمني قد يتدهور أكثر دون سابق إنذار"، وفق رويترز.

وأضافت "إذا اشتد الصراع المسلح، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على المغادرة بالوسائل التجارية. وقد يؤدي إلى اضطرابات في السفر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسارها".