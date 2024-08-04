مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية: نحقق في ما إذا كانت إسرائيل نفذت اغتيال هنية مباشرة أو عبر عملاء

أكد مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن "المدعي العام أمر بتحديد واعتقال أي جواسيس أو مهملين في ملف اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية"، لافتا الى "اننا نحقق في ما إذا كانت إسرائيل نفذت اغتيال هنية مباشرة أو عبر عملاء".

وفي وقت سابق، أكد الحرس الثوري الإيراني إن التحقيقات التقنية تظهر أن اغتيال هنية نفذ بمقذوف يزن رأسه 7.5 كيلوغرامات، مشيرا إلى أن العملية تمت بتخطيط وتنفيذ من جانب إسرائيل ودعم أميركي.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان أن العملية تمت عن طريق إطلاق مقذوف قصير المدى من خارج مكان إقامة هنية، مشيرا إلى أن المكان هو مقر لإقامة الضيوف الأجانب ويخضع لكافة البروتوكولات الأمنية.

وأكد البيان أن إسرائيل تقف وراء تنفيذ العملية والتخطيط لها رغم صمتها، ولا يوجد أي شك في ذلك، لافتا إلى أن تل أبيب سعت عبر عملية الاغتيال في طهران لإحداث فتنة في العالم الإسلامي وجبهة المقاومة.