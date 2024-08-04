رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ، الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، استنكرتِ الرابطةُ هذه الجريمةَ الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيَّتَها العشراتُ، مجدِّدةً موقفَها المدين بشدة لجميع العُنف والإرهاب.

وأعربت الرابطة، باسم مجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامُن التامِّ مع جمهورية الصومال وشعبِها العزيز، في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ البلاد واستقرارَها، مقدمةً تعازيَها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتها للمصابين، راجيةً لهم من الله الشّفاءَ العاجل.

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