الملاكمة الجزائرية خليف: فخورة بأنوثتي.. وعانيت كثيراً

وتغلبت خليف، على المجرية آنا لوكان هاموري بإجماع القضاة في دور الثمانية في وزن أقل من 66 كيلوغراما، يوم السبت، لتضمن لبلادها أول ميدالية في النسخة الحالية من الأولمبياد.

وقالت خليف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): قلت لكم إنني جئت لتحقيق الحلم الأولمبي، وتحقق هذا الحلم، ليعلم العالم كله أنني عانيت كثيرا من أجل هذه اللحظة التاريخية، إنه حلم طويل وطويل.

وأضافت: أنا فخورة بهذا الإنجاز، وبأنوثتي وبتشريفي للعلم الجزائري. قضيتي قضية شرف، هو فوز كل الجزائريين وكل العرب وكل من ساندني من كل العالم.

واستطردت تقول: الآن سأركز على ما هو قادم، العمل على نيل الميدالية الذهبية من أجل مواصلة الحلم، الأكيد أن المهمة لن تكون سهلة، لكن لدي الرغبة والحافز لتحقيق هذا الهدف.